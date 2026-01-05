Dinamarca faz advertência aos EUA sobre atacar aliado da Otan

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, advertiu, nesta segunda-feira (5) que, se os Estados Unidos atacarem um aliado da Otan, então "tudo para", depois que o presidente americano, Donald Trump, insistiu em seu desejo de anexar a Groenlândia. A intervenção militar de Washington na Venezuela reacendeu os temores em relação a esse território autônomo dinamarquês, que possui importantes recursos minerais ainda inexplorados.

Desde o início de seu segundo mandato, há um ano, o presidente republicano não esconde seu interesse por esta ilha localizada em uma região que ganha cada vez mais importância geoestratégica. Trump insistiu na anexação da Groenlândia no domingo, apesar dos apelos das autoridades da ilha e de Copenhague para que Washington respeite sua integridade territorial. "Precisamos da Groenlândia para garantir a segurança nacional e a Dinamarca não é capaz de fazer isso", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One quando questionado sobre o assunto. "Vamos nos preocupar com a Groenlândia daqui a uns dois meses [...] Vamos falar sobre a Groenlândia em 20 dias", acrescentou o presidente americano.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, reagiu novamente com irritação nesta segunda-feira. "Se os Estados Unidos decidirem atacar militarmente outro país da Otan, então tudo para. Inclusive a nossa Otan e a segurança implementada desde o fim da Segunda Guerra Mundial", declarou a premiê à emissora TV2, assegurando que está fazendo "tudo o que é possível" para evitar que isso aconteça. Na véspera, seu homólogo groenlandês, Jens-Frederik Nielsen, exclamou: "Já chega!"

"Chega de pressão. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação", escreveu Nielssen no Facebook. Para a deputada Aaja Chemnitz, que representa a Groenlândia no Parlamento dinamarquês, é preciso "estar preparado para todos os cenários". - 'Muito preocupante' -

No mês passado, o presidente americano tinha se queixado sobre a presença de embarcações russas e chinesas "por todas as partes" em frente à costa da ilha do Ártico, de 57.000 habitantes. "Ele difunde mentiras sobre a presença desses barcos. É muito preocupante", disse Chemnitz. Nesta segunda, o Ministério das Relações Exteriores chinês instou os Estados Unidos a "pararem de usar a chamada ameaça chinesa como desculpa para buscar benefícios pessoais".