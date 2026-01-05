Corina Machado diz que Venezuela será a principal aliada dos EUA em 4 temas, incluindo energia

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado afirmou que a Venezuela será o principal aliado dos EUA em questões de segurança, energia, democracia e direitos humanos, em publicação no X nesta segunda-feira, 5, após a deposição do presidente Nicolás Maduro.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, "pela firmeza e determinação" em defender a lei. "A liberdade da Venezuela está próxima, e em breve celebraremos em nossa terra. Gritaremos, rezaremos e nos abraçaremos como famílias, porque nossos filhos voltarão para casa", escreveu.