Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corina Machado diz que Venezuela será a principal aliada dos EUA em 4 temas, incluindo energia

Corina Machado diz que Venezuela será a principal aliada dos EUA em 4 temas, incluindo energia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado afirmou que a Venezuela será o principal aliado dos EUA em questões de segurança, energia, democracia e direitos humanos, em publicação no X nesta segunda-feira, 5, após a deposição do presidente Nicolás Maduro.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, "pela firmeza e determinação" em defender a lei. "A liberdade da Venezuela está próxima, e em breve celebraremos em nossa terra. Gritaremos, rezaremos e nos abraçaremos como famílias, porque nossos filhos voltarão para casa", escreveu.

Machado ainda deu destaque às manifestações de apoio à invasão americana em território venezuelano "para celebrar um passo gigantesco que marca a inevitabilidade e a iminência da transição" no país.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar