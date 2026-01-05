Coreia do Norte afirma que testes recentes de mísseis envolveram sistema de armas hipersônicas

A Coreia do Norte relatou o exercício um dia depois de seus vizinhos detectaram múltiplos lançamentos de mísseis balísticos e acusaram o Norte de realizar provocações. Os testes ocorreram poucas horas antes de o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, partir para a China para uma cúpula com Xi Jinping.

A Coreia do Norte disse nesta segunda-feira, 5, que o líder Kim Jong Un observou voos de teste de mísseis hipersônicos e destacou a necessidade de reforçar o poder nuclear do país, enquanto intensifica exibições de armas antes de sua grande conferência política.

A Agência Central de Notícias da Coreia disse que o exercício de domingo, envolvendo um sistema de armas hipersônicas, tinha como objetivo examinar sua prontidão, aprimorar as habilidades operacionais de poder de fogo das tropas de mísseis e avaliar as capacidades operacionais do dissuasor de guerra do país.

"Através do exercício de lançamento de hoje, podemos confirmar que uma tarefa tecnológica muito importante para a defesa nacional foi realizada", disse Kim, de acordo com a KCNA. "Devemos continuamente atualizar os meios militares, especialmente os sistemas de armas ofensivas."

A posse de uma arma hipersônica funcional daria à Coreia do Norte a capacidade de penetrar nos escudos de defesa antimísseis dos EUA e da Coreia do Sul. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado