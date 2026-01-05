Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte afirma que testes recentes de mísseis envolveram sistema de armas hipersônicas

Coreia do Norte afirma que testes recentes de mísseis envolveram sistema de armas hipersônicas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Coreia do Norte disse nesta segunda-feira, 5, que o líder Kim Jong Un observou voos de teste de mísseis hipersônicos e destacou a necessidade de reforçar o poder nuclear do país, enquanto intensifica exibições de armas antes de sua grande conferência política.

A Coreia do Norte relatou o exercício um dia depois de seus vizinhos detectaram múltiplos lançamentos de mísseis balísticos e acusaram o Norte de realizar provocações. Os testes ocorreram poucas horas antes de o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, partir para a China para uma cúpula com Xi Jinping.

A Agência Central de Notícias da Coreia disse que o exercício de domingo, envolvendo um sistema de armas hipersônicas, tinha como objetivo examinar sua prontidão, aprimorar as habilidades operacionais de poder de fogo das tropas de mísseis e avaliar as capacidades operacionais do dissuasor de guerra do país.

"Através do exercício de lançamento de hoje, podemos confirmar que uma tarefa tecnológica muito importante para a defesa nacional foi realizada", disse Kim, de acordo com a KCNA. "Devemos continuamente atualizar os meios militares, especialmente os sistemas de armas ofensivas."

A posse de uma arma hipersônica funcional daria à Coreia do Norte a capacidade de penetrar nos escudos de defesa antimísseis dos EUA e da Coreia do Sul. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar