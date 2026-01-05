Com queda de Maduro, quem está no núcleo que governa a Venezuela?

Após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos no sábado, 3, e a confirmação da vice-presidente, Delcy Rodríguez, como interina, membros do alto escalão da ditadura venezuelana mantêm, ao menos por ora, seus cargos. A presidente interina comanda o país junto a outros apoiadores de Maduro, que ocupam os principais cargos da administração da Venezuela há mais de uma década, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino e Jorge Rodríguez.

Após um primeiro pronunciamento em que pediu a libertação de Maduro e afirmou que a Venezuela não seria "colônia de nenhum império", Delcy convidou formalmente o governo norte-americano por meio de uma carta endereçada ao presidente Donald Trump a construir uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento compartilhado, "no marco da legalidade internacional". O Secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, afirmou que os Estados Unidos trabalharão com as atuais lideranças da Venezuela se tomarem "as decisões corretas". Ele disse ainda que tropas americanas vão permanecer no Caribe para pressionar o governo interino. Os americanos têm ignorado a oposição: Para Trump, a líder María Corina Machado não teria apoio para governar. Saiba quem é quem no núcleo duro do governo interino da Venezuela: Delcy Rodríguez

- presidente interina, vice de Maduro e ministra do Petróleo da Venezuela, têm interlocutores em Wall Street e na indústria petrolífera americana; - fez uma longa trajetória política no chavismo: ocupou cargos técnicos no governo de Hugo Chávez, a partir de 2003, e várias posições no Executivo do governo Maduro; - fama de boa gestora convenceu a Casa Branca de que ela defenderia futuros investimentos americanos em energia no país;

- advogada é filha de líder guerrilheiro morto sob custódia da polícia em 1976. Diosdado Cabello - Ministro do Interior, Justiça e Paz do governo Maduro desde 2024, pasta que controla serviço de inteligência do Estado;

- político e militar, é considerado uma das figuras mais poderosas do chavismo, com grande influência no PSUV (partido de Maduro) e nas decisões do regime; - ocupou cargos no legislativo e no alto escalão do executivo desde o governo de Hugo Chávez, como vice-presidente da república (2002) e presidente da Assembleia Nacional (2012-2016); - é acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de envolvimento no suposto esquema de tráfico de drogas que levou à captura do presidente, alvo de mandado de prisão pela Justiça americana e de uma recompensa milionária.