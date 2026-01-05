Com foco no Aberto da Austrália, Djokovic desiste do ATP 250 de Adelaide

"Para todos os meus fãs em Adelaide, infelizmente, ainda não estou fisicamente pronto para participar" do torneio, que começa na próxima segunda-feira, escreveu o sérvio de 38 anos no Instagram. "Estou agora focado na minha preparação para o Aberto da Austrália", acrescentou.

O ex-número um do mundo, Novak Djokovic, desistiu nesta segunda-feira (5) do ATP 250 de Adelaide para se concentrar na preparação para o Aberto da Austrália, onde tentará conquistar seu 25º título de Grand Slam.

Com exceção de 2017, quando estava lesionado, Djokovic conquistou pelo menos um torneio de Grand Slam em todas as temporadas de 2010 a 2023. Seu último título de 'major' foi no US Open de 2023 e, desde então, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dividiram os oito maiores torneios (cada um venceu quatro).

No circuito ATP, Djokovic venceu em Genebra em maio e em Atenas em novembro de 2025, o último torneio que disputou antes de desistir do ATP Finals.

O Aberto da Austrália, que Djokovic já venceu dez vezes, começará no dia 18 de janeiro. O sérvio foi derrotado nas semifinais por Alexander Zverev no ano passado.

mp-ah/bdx/aam