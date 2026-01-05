Colômbia: presidente diz querer entender 'ameaça ilegítima' de Trump antes de rebater acusações

Horas antes, Trump disse que Petro é um "homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos EUA" e afirmou que "ele não vai fazer isso por muito tempo". Questionado se a declaração poderia significar uma operação dos EUA na Colômbia, Trump respondeu: "Parece bom para mim".

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta segunda-feira, 5, que quer entender "o verdadeiro significado da ameaça ilegítima" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de respondê-la.

"Hoje vou verificar se as palavras em inglês de Trump correspondem ao que a imprensa nacional noticia. Portanto, responderei mais tarde, quando entender o verdadeiro significado da ameaça ilegítima de Trump", escreveu Petro em uma longa publicação nas redes sociais. "Não sou ilegítimo, nem traficante de drogas", acrescentou.

O presidente colombiano também disse ter pedido que seu povo o defenda "contra qualquer ato ilegítimo de violência". "Saibam que estão diante de um comandante do povo. Liberdade para a Colômbia para sempre", afirmou.

Em outros trechos da publicação, Petro mencionou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Segundo o presidente colombiano, Rubio teria sugerido que ele não quer colaborar com os EUA, enquanto autoridades de segurança colombianas cooperariam. Petro disse que essa declaração ignora a Constituição da Colômbia, que estabelece que o presidente da República é o comandante supremo das forças militares e policiais.

Petro também afirmou ter ordenado a remoção de coronéis da área de inteligência das forças policiais por "fornecerem informações falsas contra o Estado". "Não quero que Rubio acredite nessas mentiras", disse.