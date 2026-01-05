Colômbia: ministros da Justiça e do Interior se comprometem a continuar cooperando com os EUA

Os Ministérios da Justiça e do Interior da Colômbia reiteraram compromisso de cooperar com os Estados Unidos na luta contra o narcotráfico, por meio de uma publicação na rede social X nesta segunda-feira, 05.

Em vídeo, o ministro do Interior, Antonio Benedetti, afirmou que os ministérios representam a intenção do governo colombiano de cooperar com autoridades americanas. "Informamos aos serviços de inteligência dos EUA que queremos seguir coordenando e cooperando com o combate ao narcotráfico. Vamos usar a tecnologia e os dados deles para destruir estruturas criminais na Colômbia", disse.