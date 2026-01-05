China e Coreia do Sul prometem fortalecer laços à medida que as tensões regionais aumentam

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o líder sul-coreano e destacou as "importantes responsabilidades dos dois países na manutenção da paz regional e na promoção do desenvolvimento global", de acordo com um comunicado de sua reunião transmitido pela CCTV estatal.

Os líderes da China e da Coreia do Sul prometeram aumentar o comércio e salvaguardar a estabilidade regional, durante uma visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a Pequim, nesta segunda-feira, 5.

Lee falou sobre abrir "um novo capítulo no desenvolvimento das relações Coreia-China" durante "tempos de mudança". "Os dois países devem fazer contribuições conjuntas para promover a paz, que é a base para a prosperidade e o crescimento", disse Lee.

A visita ocorre enquanto a China deseja reforçar o apoio regional à medida que as tensões aumentam com o Japão. Os laços entre Pequim e Seul têm flutuado nos últimos anos devido a passos de governos conservadores sul-coreanos anteriores para priorizar os EUA e o Japão sobre a China. Lee prometeu melhorar os laços com Pequim, enquanto também fortalece as relações com Washington e Tóquio. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado