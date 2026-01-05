China diz que cooperação com Venezuela, inclusive no petróleo, não mudará apesar de crise

A China afirmou nesta segunda-feira (5) que sua disposição de aprofundar a cooperação com a Venezuela, inclusive no setor de petróleo, "não mudará independentemente de como a situação no país evolua". Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, declarou que Pequim mantém "comunicação e cooperação positivas" com o governo venezuelano e seguirá atuando com base nesses canais oficiais.

Os comentários foram feitos em meio ao agravamento da crise diplomática após a operação militar conduzida pelos Estados Unidos que resultou na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. O porta-voz acrescentou que os interesses chineses na Venezuela "serão protegidos pela lei", ao comentar especificamente sobre a área de energia e as exportações de petróleo.