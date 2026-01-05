Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China diz que cooperação com Venezuela, inclusive no petróleo, não mudará apesar de crise

Autor Agência Estado
A China afirmou nesta segunda-feira (5) que sua disposição de aprofundar a cooperação com a Venezuela, inclusive no setor de petróleo, "não mudará independentemente de como a situação no país evolua". Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, declarou que Pequim mantém "comunicação e cooperação positivas" com o governo venezuelano e seguirá atuando com base nesses canais oficiais.

Os comentários foram feitos em meio ao agravamento da crise diplomática após a operação militar conduzida pelos Estados Unidos que resultou na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. O porta-voz acrescentou que os interesses chineses na Venezuela "serão protegidos pela lei", ao comentar especificamente sobre a área de energia e as exportações de petróleo.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da China já havia expressado "grave preocupação" com a ação americana, afirmando que a captura de Maduro com uso de força "viola claramente o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os propósitos e princípios da Carta da ONU". Pequim pediu que Washington "garanta a segurança pessoal" de Maduro e Flores e que "os liberte imediatamente".

Ainda segundo o ministério, os EUA devem "parar de derrubar o governo da Venezuela e resolver as questões por meio do diálogo e da negociação". A crise será discutida hoje em reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada para tratar dos desdobramentos da operação dos EUA na Venezuela.

EUA CHINA

