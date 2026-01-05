Celtic demite Wilfried Nancy, seu terceiro treinador na temporada

A derrota em casa no derby conhecido como 'Old Firm' contra o Rangers (3 a 1) no sábado foi o estopim para a demissão do ex-treinador do Columbus Crew, da norte-americana Major League Soccer.

O Celtic, da Escócia, demitiu o seu técnico francês Wilfried Nancy, depois de apenas oito jogos, seis dos quais terminaram em derrota, anunciou nesta segunda-feira (5) o time de Glasgow, que agora busca o seu quarto treinador nesta temporada.

O Celtic, que assim como o Rangers foi campeão escocês 55 vezes, ocupa atualmente a segunda posição na tabela do campeonato, seis pontos atrás do líder Hearts of Midlothian, clube de Edimburgo que não conquista o título desde 1960.

Nancy foi o terceiro treinador da equipe alviverde nesta temporada.

Brendan Rodgers renunciou em outubro e foi brevemente substituído por um rosto conhecido, Martin O'Neill, que havia levado o clube, campeão europeu em 1967, à final da Copa da Uefa de 2003, na qual perdeu para o Porto de José Mourinho.

O Celtic ainda não anunciou o sucessor de Wilfried Nancy.