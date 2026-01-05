Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Celtic demite Wilfried Nancy, seu terceiro treinador na temporada

Celtic demite Wilfried Nancy, seu terceiro treinador na temporada

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Celtic, da Escócia, demitiu o seu técnico francês Wilfried Nancy, depois de apenas oito jogos, seis dos quais terminaram em derrota, anunciou nesta segunda-feira (5) o time de Glasgow, que agora busca o seu quarto treinador nesta temporada. 

A derrota em casa no derby conhecido como 'Old Firm' contra o Rangers (3 a 1) no sábado foi o estopim para a demissão do ex-treinador do Columbus Crew, da norte-americana Major League Soccer. 

O Celtic, que assim como o Rangers foi campeão escocês 55 vezes, ocupa atualmente a segunda posição na tabela do campeonato, seis pontos atrás do líder Hearts of Midlothian, clube de Edimburgo que não conquista o título desde 1960. 

Nancy foi o terceiro treinador da equipe alviverde nesta temporada. 

Brendan Rodgers renunciou em outubro e foi brevemente substituído por um rosto conhecido, Martin O'Neill, que havia levado o clube, campeão europeu em 1967, à final da Copa da Uefa de 2003, na qual perdeu para o Porto de José Mourinho. 

O Celtic ainda não anunciou o sucessor de Wilfried Nancy.

jdg-eba/iga/mcd/aam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar