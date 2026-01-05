Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil deve ter fala no CS da ONU em reunião sobre ataque dos EUA à Venezuela

Autor Agência Estado
O Brasil deverá se manifestar na reunião do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas (ONU), marcada para esta segunda-feira, 5, em Nova York (EUA). O encontro vai debater a invasão do Exército americano na Venezuela, que culminou na prisão do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, na madrugada de sábado, 3. O casal foi levado para os Estados Unidos, onde deverá se apresentar à Justiça também nesta segunda.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada ao Estadão pelo Itamaraty. O representante brasileiro na ONU, Sergio Danese, "deverá pronunciar-se em nome do Brasil".

Embora não seja membro permanente do Conselho de Segurança e tenha poder de voto, o Brasil se valerá da regra 37 do regimento do órgão. A normativa permite que um Estado-membro da ONU se manifeste e exponha seu ponto de vista em discussões do grupo sobre um assunto de interesse do país.

O Ministério das Relações Exteriores não antecipou o teor da manifestação de Danese na reunião, mas o representante do Brasil na ONU deverá endossar as falas do governo brasileiro, que repudiou os ataques da força americana em Caracas.

No sábado, 3, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a ação do governo de Donald Trump na Venezuela e afirmou que os bombardeios em território venezuelano e a captura do líder chavista "ultrapassam uma linha inaceitável".

"Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional", escreveu o presidente no X.

Lula afirmou ainda que a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas (ONU), precisa responder "de forma rigorosa" ao episódio. "O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação", acrescentou.

Maduro e Flores foram capturados no último sábado, em Caracas, após a operação militar Resolução Absoluta. O Exército dos Estados Unidos invadiu o território venezuelano durante a madrugada, arremessou bombas e, em poucas horas, fizeram a extração do casal, sem enfrentar uma forte resistência.

Eles estavam abrigados no forte de Tiuna, uma base militar na capital e foram levados para os Estados Unidos onde responderão às acusações de envolvimento com o narcotráfico. Segundo o The New York Times, ao menos 80 pessoas, entre civis e militares, morreram durante a ação - nenhuma delas era um soldado americano.

EUA ONU

