Arsenal fecha rodada contra Liverpool com chance de disparar na liderança do Inglês

O Arsenal receberá na quinta-feira (8) o Liverpool no último jogo da 21ª rodada do Campeonato Inglês, uma oportunidade para disparar na liderança. Os 'Gunners', que não conquistam o título desde 2004, têm seis pontos de vantagem sobre Manchester City (2º) e Aston Villa (3º) e 14 sobre o Liverpool (4º), que talvez tenha sua última chance de voltar à disputa pelo título.

O Arsenal vem de cinco vitórias consecutivas, uma de suas duas derrotas no campeonato foi diante dos 'Reds' (a outra para o Aston Villa). - City e Villa à caça do líder - City e Villa farão seus jogos na quarta-feira, contra Brighton e Crystal Palace, respectivamente. A série positiva dos 'Citizens' de Pep Guardiola foi interrompida nas últimas duas rodadas, com empates contra Sunderland e Chelsea, depois de seis vitórias seguidas. Por outro lado, o time não perde desde o dia 22 de novembro.

O Aston Villa, por sua vez, se recuperaram de um início de temporada catastrófico (três pontos nos cinco primeiro jogos e eliminação na Copa da Liga Inglesa), com nove vitórias (e uma derrota) nas últimas dez rodadas. Dos grandes, Chelsea (5º, com 31 pontos) e Manchester United (6º, 31 pontos) entram na rodada com mudanças no comando. Com o nome do sucessor de Enzo Maresca ainda indefinido, Calum McFarlane vai dirigir os 'Blues' (5º, com 31 pontos) contra o Fulham, enquanto os 'Red Devils' terão à beira do campo o ex-jogador Darren Fletcher, substituto do demitido Rúben Amorim.

--- Programação da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Terça-feira:

(17h00) West Ham - Nottingham - Quarta-feira: