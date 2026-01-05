'América não pertence a uma doutrina ou a uma potência', diz Sheinbaum após intervenção dos EUA na Venezuela

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (5) que a América "não pertence a uma doutrina ou a uma potência", após a operação militar em que os Estados Unidos depuseram à força o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa.

"O México mantém sua convicção de que a América não pertence a uma doutrina ou a uma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", disse a líder de esquerda durante sua coletiva de imprensa matinal.