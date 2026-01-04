Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelenski sobre prisão de Maduro na Venezuela: se é possível, EUA sabem o que fazer a seguir

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma piada em referência a uma possível intervenção futura dos EUA na Rússia, ao ser questionado por um jornalista sobre a ação na Venezuela, neste sábado, 3, e a prisão do presidente Nicolas Maduro.

"O senhor poderia comentar sobre a situação na Venezuela? Como devemos reagir?", perguntou o repórter ucraniano.

"Bom, o que eu posso dizer? Se é possível lidar assim com ditadores, então os EUA sabem o que fazer a seguir", afirmou, arrancando risos dos jornalistas, numa referência velada a uma possível intervenção na Rússia de Vladimir Putin.

No entanto, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Zelensky segue governando sem convocar novas eleições.

O comentário foi feito em uma entrevista coletiva realizada após uma reunião de segurança nacional com conselheiros de outros países europeus. O vídeo foi publicado na rede social X pelo repórter Sam Pancher, do site Metrópoles.

O presidente da Venezuela, Nocolás Maduro, foi preso na manhã deste sábado, 3, por forças especiais americanas sob a acusação de tráfico de drogas e levado para os EUA. O país foi bombardeado.

Em uma entrevista coletiva, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país pretende assumir temporariamente o governo da Venezuela para garantir um período de transição tranquilo e também que "vão controlar as reservas de petróleo" do país da América Latina.

