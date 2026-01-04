Ucrânia: ataque a drone mata uma pessoa às vésperas de discussões sobre paz em Paris

Segundo o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, uma criança estava entre os feridos. Na Ucrânia, outras três pessoas ficaram feridas na região de Kharkiv também em virtude de ataques a drones, informou o Serviço Estatal de Emergências. Na cidade ucraniana de Kharkiv, subiu para quatro as vítimas de um ataque a mísseis realizado na sexta-feira, 02, segundo o chefe regional Oleh Syniehubov.

Um ataque a drone feito pela Ucrânia matou uma pessoa e feriu outras duas ao atingir um carro na região fronteiriça russa de Belgorod, disseram autoridades locais neste domingo, 04, antes das conversas para promoção da paz que serão realizadas em Paris, na França, ao longo da semana.

Os últimos ataques ocorreram depois que conselheiros de segurança nacional da Europa e outros aliados visitaram a capital ucraniana, Kiev, no sábado para discutir garantias de segurança e apoio econômico, enquanto se intensifica um esforço diplomático liderado pelos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia.

O presidente Volodymyr Zelensky, preparando-se para viajar a Paris para uma reunião com parceiros, disse no sábado que o trabalho nas propostas de paz poderia ser acelerado, já que a Ucrânia compartilhou todos os documentos em discussão com os 18 conselheiros de segurança nacional, incluindo aqueles sobre garantias de segurança.

Ele indicou ainda que representantes do Estado-Maior Geral da Ucrânia e do setor militar se reunirão na segunda-feira em Paris, seguido de um encontro na terça-feira de líderes europeus, no qual espera que os documentos sobre garantias de segurança sejam finalizados. Acrescentou ainda que haveria reuniões com representantes dos Estados Unidos também na capital francesa.