Trump ameaça nova líder da Venezuela, que tem apoio de militares

O presidente Donald Trump advertiu neste domingo (4) a nova líder venezuelana Delcy Rodríguez de que ela deve colaborar com os Estados Unidos se não quiser "pagar um preço muito alto", um dia após a derrubada do mandatário Nicolás Maduro. A cúpula militar venezuelana reconheceu Rodríguez como presidente interina, de acordo com uma decisão da Suprema Corte, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

Trump voltou a endurecer o tom depois de, no sábado, ter anunciado que estava disposto a trabalhar com Rodríguez para garantir uma transição democrática "segura e criteriosa", após a bem-sucedida exfiltração de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, na madrugada de sábado. O presidente de esquerda, acusado de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos, encontra-se em uma prisão de Nova York à espera de se apresentar perante um juiz na segunda-feira ao meio-dia. Se sua sucessora Rodríguez "não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o de Maduro", disse Trump em uma breve entrevista telefônica à revista The Atlantic. Os Estados Unidos dizem querer controlar a complexa situação venezuelana à distância, sem forçar por ora uma mudança de regime, mas deixando todas as opções em aberto.

Falar de eleições na Venezuela "é prematuro neste momento", declarou o secretário de Estado, Marco Rubio, em entrevista televisiva. Washington quer ainda reabrir a exploração petrolífera para suas empresas, enquanto Rodríguez advertiu pouco depois da captura de Maduro que seu governo está pronto "para defender nossos recursos naturais". - "Um país falido" -

"Reconstruir não é algo ruim no caso da Venezuela", disse Trump. "É um país totalmente falido. Um desastre em todos os sentidos", acrescentou. "Vamos julgar tudo pelo que eles fizerem, e vamos ver o que fazem", disse por sua vez Rubio em entrevista à CBS News. Os Estados Unidos mantêm no Caribe uma poderosa força naval que liderou a incursão e que também está encarregada de impedir que navios petroleiros sob sanções consigam retirar o petróleo do país.

A legalidade da incursão é intensamente debatida nos Estados Unidos, onde o Congresso tem, em princípio, a prerrogativa de declarar guerra. Rubio invocou os poderes especiais de Trump para ordenar o cumprimento de uma decisão da Justiça americana. Os Estados Unidos não reconheciam Maduro como o presidente legítimo da Venezuela. No poder desde 2013, suas duas reeleições nos pleitos de 2018 e 2024 foram denunciadas como fraudulentas pela oposição.