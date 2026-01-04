Trauma e incredulidade em bairro bombardeado na Venezuela

"Eu vi a faísca chegando e a explosão", conta Alpidio Lovera no bairro Bolívar de La Guaira, onde ficam o porto e aeroporto que atendem a Caracas, alvo de ataques americanos na madrugada de sábado que terminaram com a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ao menos dois mísseis caíram nos armazéns e contêineres dos cais, a cerca de 100 metros desse bairro popular. Alguns foram destruídos pelas explosões. A fumaça continuava saindo dos armazéns.

Bombeiros e funcionários entraram em ação com uma escavadeira, cerca de 12 horas depois dos ataques. Policiais de moto, armados com fuzis, patrulhavam para evitar saques, e alguns curiosos filmavam as barreiras deformadas pela explosão. No chão, havia restos de vidro e fragmentos de metal que foram arremessados a dezenas de metros ao redor. O impacto danificou edifícios públicos ao longo da costa, estourou os vidros e destruiu vários telhados de zinco de casas antigas em uma rua nos fundos. "Todos nos mobilizamos e tiramos as pessoas da comunidade para lá, para o morro", explica Alpidio, de 47 anos, cuja esposa está grávida. "Se um desses mísseis cair aqui, bem, não sobra nada", acrescenta.

- "Traumático" - Sua irmã, Linda Unamuno, de 39 anos e há três décadas no bairro, cai em lágrimas ao recordar sua noite de pesadelo: "Às duas da manhã ouvi o primeiro som. Saí para procurar minha filha" de 11 anos, no quarto ao lado. "O impacto quebrou todo o telhado da minha casa. Eu me encolhi em um canto para proteger minha filha. O estrondo foi muito alto. Não sabia o que estava acontecendo. Pensei que o morro estava desabando", diz a mulher de 26 anos na região que já foi atingida pela tragédia de Vargas, quando um deslizamento de terra provocou mais de 10 mil mortes.

"Quando saí, vi o que estava acontecendo. Até há pouco eu estava chorando. É traumático. Não desejo isso a ninguém, de verdade", soluça. "Está mal feito o que fizeram. Muito mal feito. Muito mal feito. Porque, se eles queriam fazer o que iam fazer, teriam feito de outra forma. Não nos assustar assim como nos assustaram", conclui. Um vizinho, Alirio Elista, de 68 anos, cuja caixa d'água quebrou, concorda: "É preciso viver isso pra saber. As pessoas que dizem que a invasão é a solução não sabe do que estão falando. É preciso encontrar uma solução pacífica".