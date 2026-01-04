Suíça: autoridades identificam 24 vítimas do incêndio que atingiu bar na noite de ano novo

Os corpos identificados incluem 18 cidadãos suíços com idades entre 14 e 31 anos, dois italianos de 16 anos, um cidadão com dupla nacionalidade da Itália e dos Emirados Árabes Unidos também de 16 anos, um romeno de 18 anos, um francês de 39 anos e um cidadão turco, de 18 anos.

Autoridades suíças identificaram 24 dos 40 mortos em incêndio que atingiu um bar nos Alpes Suíços na virada do Ano Novo. Outras 119 pessoas ficaram feridas na ocorrência que começou por volta de 1h30 da manhã do dia 1º de janeiro no estabelecimento Le Constellation, que fica na cidade de Crans-Montana.

As autoridades suíças disseram que o processo de identificação foi particularmente difícil devido ao grau avançado das queimaduras, exigindo o uso de amostras de DNA.

Na sexta-feira, 02, investigadores disseram que velas faiscantes no topo de garrafas de champanhe podem ter iniciado o incêndio ao serem aproximados do teto do bar lotado. Uma investigação criminal contra os gerentes do estabelecimento foi aberta. Ambos, que não foram nomeados pela polícia, são suspeitos de homicídio, lesão corporal e de causar um incêndio, todos involuntariamente.

As autoridades vão investigar ainda se o material de isolamento acústico no teto estava em conformidade com os regulamentos e se as velas eram permitidas para o uso feito. Outras medidas de segurança do local serão avaliadas, incluindo extintores de incêndio e rotas de fuga.

Uma marcha em silêncio em homenagem às vítimas foi realizada no local neste domingo, 04. O presidente suíço, Guy Parmelin, anunciou um dia nacional de luto pelas vítimas em 9 de janeiro.