Starlink, de Elon Musk, vai oferecer internet gratuita à Venezuela, após ataque dos EUA
O bilionário Elon Musk anunciou que a Starlink, empresa de serviço de internet via satélite, vai fornecer internet gratuita para a Venezuela por, pelo menos, um mês. O anúncio foi feito por meio de publicações no X, que também é comandado por Musk.
Na primeira postagem, a Starlink informou que o serviço de banda larga para a população da Venezuela será gratuito até o dia 3 de fevereiro, "garantindo a conectividade contínua."
Musk, então, repostou a publicação com os dizeres: "Em apoio ao povo da Venezuela."
A Starlink é uma empresa de internet via satélite da SpaceX, também controlada por Musk, e tem sido utilizada em regiões afetadas por conflitos ou crises para garantir acesso à comunicação. Segundo a empresa, o período gratuito será aplicado automaticamente aos usuários no país.