Starlink, de Elon Musk, vai oferecer internet gratuita à Venezuela, após ataque dos EUA

O bilionário Elon Musk anunciou que a Starlink, empresa de serviço de internet via satélite, vai fornecer internet gratuita para a Venezuela por, pelo menos, um mês. O anúncio foi feito por meio de publicações no X, que também é comandado por Musk.

Na primeira postagem, a Starlink informou que o serviço de banda larga para a população da Venezuela será gratuito até o dia 3 de fevereiro, "garantindo a conectividade contínua."