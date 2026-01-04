Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento'"Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos", acrescentou
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo(4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.
“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.
“Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, acrescentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente