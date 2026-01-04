Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento'

"Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos", acrescentou
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo(4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.

“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.

“Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, acrescentou.

