Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento'

"Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos", acrescentou

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo(4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.

“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.