Reino Unido e França lançam ataque conjunto contra o Estado Islâmico na Síria

O Ministério da Defesa britânico disse em comunicado que bombas guiadas foram para atingir uma série de túneis de acesso à estrutura nas montanhas, que fica ao norte da histórica cidade de Palmira, na província de Homs. Afirmou ainda que as indicações iniciais sugerem que o alvo foi "atingido com sucesso".

A Grã-Bretanha e a França realizaram um ataque aéreo conjunto na noite de sábado, 03, a uma instalação subterrânea no centro da Síria na qual há suspeita de que membros do grupo terrorista Estado Islâmico armazenariam armas e explosivos.

O exército francês, por sua vez, afirmou neste domingo que os ataques visavam "prevenir o ressurgimento" do grupo e que "a luta contra o terrorismo continua sendo uma prioridade" para a França e seus parceiros. Não houve comentário imediato do governo da Síria sobre os ataques.

A Síria juntou-se à coalizão anti-EI no fim do ano passado. Apesar da derrota na Síria em 2019, células adormecidas do EI ainda realizam ataques no país e no Iraque. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que o EI ainda comande entre cinco mil e sete mil membros.

No mês passado, os EUA fizeram ataques militares na Síria para "eliminar" combatentes do EI e instalações para armas em retaliação a uma investida que matou dois soldados americanos e um intérprete civil dos EUA dias antes.