Queda de Maduro abala 'clube dos cinco' poderosos do chavismo

A queda de Nicolás Maduro coloca à prova as facções do chavismo que governam a Venezuela há 27 anos. Como fica o chamado "clube dos cinco" com a captura de dois de seus membros mais importantes? Maduro governou com mão de ferro desde 2013 até sua captura por forças americanas no sábado (3). Ele liderava o clube com a bênção de Hugo Chávez, que o ungiu antes de morrer, em 2013. Ele era acompanhado no exercício do poder pela esposa, Cilia Flores, também detida.

A atual presidente interina Delcy Rodríguez, junto com seu irmão Jorge, que a segue na linha sucessória, formam outro importante polo de poder, em confronto com o ministro do Interior, Diosdado Cabello. "É como um clube de cinco", disse à AFP uma fonte diplomática em Caracas. "Eles podem falar, têm voz" no governo, mas "Maduro era quem assegurava o equilíbrio. Agora que ele se foi, quem sabe o que pode acontecer", acrescentou. - Maduro e "Cilita" - A imagem de Maduro algemado, com os olhos cobertos, correu o mundo. Sua prisão em 3 de janeiro coincide com o dia em que o ditador Manuel Noriega se entregou aos americanos após a invasão do Panamá, em 1989.

Maduro dançava há poucos dias com Flores uma versão eletrônica de um discurso em que pedia "no war, yes peace". "Ninguém me para!", disse em um comício em novembro. Sempre subestimado por todos os flancos, soube eliminar resistências internas e manter a oposição sob controle. E avançou na construção de um culto à sua pessoa, que quase chegou a deslocar a imagem de Chávez. De murais e canções a filmes sobre sua vida e ao desenho animado "Super Bigote" (Super Bigode), no qual representa um super-herói parecido com o Superman, que combate o "imperialismo" com a "Super Cilita". Há brinquedos dos dois.

As Forças Armadas lhe juraram "lealdade absoluta", sob a liderança do ministro da Defesa, o general Vladimir Padrino. Após a queda de Maduro, o círculo do poder não mostrou até agora fissuras em público. "O plano maior do governo tem como prioridade absoluta a sobrevivência", explicou à AFP Antulio Rosales, cientista político e professor da Universidade de York, no Canadá. - Os irmãos -

Os irmãos Rodríguez sempre estiveram no círculo mais próximo de Maduro. A atual presidente interina também controla a economia e a indústria petrolífera; seu irmão é o chefe do Parlamento. Eles são conhecidos por seu discurso incendiário, que frequentemente mistura beligerância, ironia e insultos contra os "inimigos da pátria".