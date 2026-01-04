Opositor de Maduro diz que normalização da Venezuela depende de respeito à vontade popular

O político Edmundo González Urrutia, opositor de Nicolás Maduro, afirmou que a normalização da situação política na Venezuela depende do respeito à vontade popular expressa nas urnas e da libertação dos presos políticos. Em pronunciamento nas redes sociais, disse que o momento atual, após a captura do presidente pelos EUA, marca um ponto de inflexão na história recente do país e é "um passo importante, mas não suficiente". "A normalização real do país só será possível quando se respeitar, sem ambiguidades, a vontade majoritária expressa pelo povo venezuelano em 28 de julho", afirmou, em referência às últimas eleições realizadas na Venezuela.

Na época, Maduro foi declarado vencedor da disputa presidencial, mas o processo correu sem transparência, nem elementos probatórios suficientes da sua suposta vitória. Com isso, a eleição foi contestada pelos políticos venezuelanos de oposição e por boa parte da comunidade internacional. No vídeo publicado, o opositor de Maduro se dirigiu às Forças Armadas e aos órgãos de segurança da Venezuela. "Seu dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso em 28 de julho de 2024", reforçou. González disse ainda que a transição democrática de "maneira séria e responsável" depende também da libertação de todos os detidos por motivos políticos, que classificou como "reféns de um sistema de perseguição". "Nenhuma transição democrática é possível enquanto houver um só venezuelano encarcerado de maneira injusta", afirmou. O político encerrou dizendo que o país vive um momento "histórico", que deve ser conduzido com serenidade, clareza e compromisso democrático. "A Venezuela precisa de verdade, justiça e reconciliação, sem impunidade".