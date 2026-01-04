Olympique de Marselha termina com 9 jogadores e perde em casa para o Nantes (2-0)

A equipe de Roberto De Zerbi sofreu o primeiro gol aos 31 minutos, marcado por Fabien Centonze, pouco depois da expulsão de Arthur Vermeeren (26').

Num jogo em que terminou com dez e depois com nove jogadores em campo, o Olympique de Marselha perdeu por 2 a 0 neste domingo (4) no Estádio Vélodrome contra o Nantes, pela 17ª rodada da Ligue 1, desperdiçando a oportunidade de consolidar sua terceira posição na tabela.

As já reduzidas esperanças do OM se esvaíram com o segundo cartão vermelho, recebido por Bilal Nadir, no início do segundo tempo (56') e o segundo gol do Nantes, marcado por Rémy Cabella de pênalti (88').

O Marselha está agora a 8 pontos do líder Lens e a quatro do Paris Saint-Germain, que vai disputar o dérbi parisiense contra o Paris FC no Parque dos Príncipes neste domingo.

O PSG também será o adversário do Olympique de Marselha na Supercopa da França (Troféu dos Campeões) na quinta-feira, no Kuwait, uma oportunidade para o time do sul da França conquistar seu primeiro título em quase 15 anos.

