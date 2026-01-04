O petróleo, peça-chave nas manobras dos EUA na Venezuela

Após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir a Venezuela às companhias petrolíferas americanas para que explorem suas gigantescas reservas de petróleo bruto. Uma perspectiva que representaria uma mudança importante para a produção do país. - O que representa o petróleo venezuelano? -

Caracas possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, com 303,221 bilhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da qual a Venezuela é membro, à frente da Arábia Saudita (267,2 bilhões) e do Irã. Mas a produção é muito baixa: "cerca de 1 milhão de barris por dia (mbd)" antes do aumento das tensões com os Estados Unidos em dezembro, frente a "cerca de 3,5 mbd" quando Hugo Chávez, antecessor de Nicolás Maduro, chegou ao poder em 1999, afirma Peter McNally, da Third Bridge. "A negligência, a mediocridade das infraestruturas, a falta de investimento e a corrupção" prejudicaram a capacidade de exploração, avalia o analista. As sanções impostas por Trump durante seu primeiro mandato fizeram a produção cair para um mínimo histórico de 350 mil barris por dia em 2020.

- Como a Venezuela dribla as sanções? - Devido às sanções, são poucos os importadores de petróleo venezuelano: estima-se que a China compre 80% por meio da Malásia, outro país produtor que funciona, em certa medida, como intermediário. Cerca de 5% da produção é destinada a Cuba, em virtude de acordos entre os dois países. Para contornar o embargo, o país recorre a "petroleiros fantasmas" que utilizam diversas artimanhas (bandeiras falsas, rotas falsas…), como o Skipper, o primeiro navio interceptado pela marinha americana no âmbito do bloqueio em dezembro.

E, para evitar as sanções dos Estados Unidos relacionadas a transações em dólares, Caracas realizou em 2025 cada vez mais operações em uma criptomoeda atrelada ao câmbio do dólar (o que se chama de "stablecoin"), o USDT. - Qual é a presença americana no país - Parte do petróleo venezuelano é produzida pelo grupo americano Chevron. A empresa possui uma licença concedida por Washington que lhe permite manter uma parceria com a estatal petrolífera venezuelana e exportar parte de sua produção, especialmente para o mercado dos Estados Unidos.

No entanto, a Chevron está proibida de pagar em dinheiro impostos ou royalties ao governo e os quita por meio de uma parcela do petróleo produzido. Outros grupos americanos presentes no início dos anos 2000, ExxonMobil e ConocoPhillips, deixaram o país em 2007 ao rejeitar as condições impostas por Hugo Chávez, que exigiam que o Estado se tornasse acionista majoritário de todas as empresas atuantes no país. - Por que Trump está interessado no petróleo venezuelano? -