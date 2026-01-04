Número de mortos em ataque dos EUA à Venezuela sobe para 80, diz New York TimesNão existe número oficial de mortos contabilizados até o momento pelos governos da Venezuela ou dos EUA. O NYT divulgou no sábado que 40 pessoas morreram
O número de mortos após os ataques dos Estados Unidos na Venezuela, realizados no sábado, 3, subiu para 80, segundo informações divulgadas pelo jornal americano The New York Times neste domingo, 4.
Ainda no sábado, o NYT havia estimado que havia 40 mortos, entre civis e militares, com base em informações preliminares de autoridades venezuelanas contatadas pelo jornal. A informação mais recente também foi confirmada ao veículo por uma fonte anônima do alto escalão venezuelano.
LEIA MAIS | Sobre Venezuela, Wagner defende ação, Gabriel Biologia rebate, Glêdson faz enquete e RC muda de assunto
O ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino, deu uma declaração para a TV venezuelana, mas não disse o total de fatalidades, apenas destacou que o número está aumentando, e lamentou que grande parte da equipe de segurança de Maduro tenha sido morta ‘a sangue frio’ nos ataques”.
O próprio Trump havia afirmado no sábado que membros da equipe de Maduro morreram, citando "muitos cubanos" entre as vítimas. Ao jornal New York Post, o presidente disse que os "cubanos" estariam fazendo a segurança do venezuelano. Nenhum militar americano morreu durante a operação.
