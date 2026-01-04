Número de mortos em ataque dos EUA à Venezuela sobe para 80

Não existe número oficial de mortos contabilizados até o momento pelos governos da Venezuela ou dos EUA. O NYT divulgou no sábado que 40 pessoas morreram

O número de mortos após os ataques dos Estados Unidos na Venezuela, realizados no sábado, 3, subiu para 80, segundo informações divulgadas pelo jornal americano The New York Times neste domingo, 4.

Ainda no sábado, o NYT havia estimado que havia 40 mortos, entre civis e militares, com base em informações preliminares de autoridades venezuelanas contatadas pelo jornal. A informação mais recente também foi confirmada ao veículo por uma fonte anônima do alto escalão venezuelano.