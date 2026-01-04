Napoli vence Lazio (2-0) fora de casa e se mantém na cola do Milan

O Napoli, atual campeão italiano, venceu em sua visita à Lazio (2-0) neste domingo (4) e manteve a diferença de um ponto em relação ao líder Milan, que havia vencido o Cagliari por 1 a 0 na sexta-feira, pela 18ª rodada da Serie A. Sob chuva que em alguns momentos foi torrencial, os napolitanos conquistaram sua quinta vitória nos últimos seis jogos do Campeonato Italiano, graças aos gols de Leonardo Spinazzola (13') e Amir Rrahmani (32').

A equipe comandada por Antonio Conte, que ainda não pôde contar com Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, reassumiu a segunda posição na tabela, com 37 pontos, um a menos que o Milan. Porém, tanto Milan quanto Napoli podem ser ultrapassados pela Inter (atualmente terceira colocada com 36 pontos) caso os 'nerazzurri' vençam o Bologna (7º) no San Siro ainda neste domingo. O técnico da Lazio, Maurizio Sarri, esteve no banco de reservas após passar por uma cirurgia na semana passada para corrigir uma arritmia cardíaca. Com esta derrota, a sexta da temporada, a equipe romana cai para a nona posição na tabela, com 24 pontos, ficando cada vez mais distante da briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

A Lazio ainda terminou a partida com nove jogadores em campo, após as expulsões de Tijjani Noslin (81') e Adam Marusic (89'), este último por brigar com o zagueiro do Napoli, Pasquale Mazzocchi, que também foi expulso. --- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília): - Sexta-feira:

Cagliari - Milan 0 - 1 - Sábado: Como - Udinese 1 - 0

Sassuolo - Parma 1 - 1 Genoa - Pisa 1 - 1 Juventus - Lecce 1 - 1