Marrocos vence Tanzânia (1-0) e avança às quartas de final da Copa Africana

O Marrocos se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações, disputada em seu próprio território, ao derrotar a Tanzânia por 1 a 0 nas oitavas de final, com um gol de Brahim Díaz (64'), neste domingo (4), em Rabat.

Os 'Leões do Atlas', que contaram com a presença do astro do PSG, Achraf Hakimi, em sua primeira partida como titular no torneio, enfrentarão na próxima fase, na sexta-feira, o vencedor do confronto entre África do Sul e Camarões.