Mais de 30 mortos e vários sequestrados por grupos armados na Nigéria

Mais de 30 pessoas morreram e várias foram sequestradas durante um ataque de grupos armados no centro-norte da Nigéria, informou a polícia neste domingo (4). "Os agressores invadiram, no sábado (3), Kasuwan-Daji, pequena cidade no distrito de Kabe, incendiaram um mercado e saquearam lojas em busca de alimentos", declarou um porta-voz da polícia do Estado de Níger.

"Mais de 30 pessoas perderam a vida durante o ataque, e algumas pessoas também foram sequestradas" durante o ataque, acrescentou o porta-voz. Fotos e vídeos vistos pela AFP mostravam vítimas com as mãos atadas nas costas antes de serem assassinadas. Este tipo de grupo realiza regularmente sequestros em massa para exigir resgates e saqueia vilarejos nas regiões noroeste e centro-norte da Nigéria. O estado do Níger tem sido um dos mais afetados nos últimos meses. O país mais populoso da África sofre vários conflitos. O território é cenário de uma prolongada insurgência de jihadista e enfrenta ondas de violência de grupos armados.

Também registra confrontos entre agricultores e pecuaristas, e um conflito relacionado a separatistas no sudeste do país. A Nigéria, com 230 milhões de habitantes, está dividida entre um norte de maioria muçulmana e um sul de predominância cristã. Mas os conflitos afetam ambas as populações. Em novembro, grupos armados sequestraram mais de 250 estudantes e funcionários de uma escola católica do estado do Níger. As autoridades anunciaram sua libertação em dois grupos, semanas depois, sem revelar se foi pago algum resgate.