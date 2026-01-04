Junta militar de Mianmar anuncia libertação de mais de 6 mil presos por anistia anual

"O presidente em exercício da União da República de Mianmar perdoou 6.134 prisioneiros, homens e mulheres, que cumprem penas em prisões, centros de detenção e campos", indicou o Conselho Nacional de Defesa e Segurança da junta em um comunicado.

A junta militar de Mianmar anunciou, neste domingo (4), que libertará mais de 6 mil presos como parte de uma anistia anual devido ao dia da independência do país.

Outros 52 estrangeiros também serão libertados e deportados, indicou em outro comunicado.

Os militares prenderam milhares de manifestantes e ativistas desde o golpe de fevereiro de 2021 que pôs fim à breve experiência democrática birmanesa e mergulhou o país em uma guerra civil.

A anistia anual de presos "por motivos humanitários e de compaixão", segundo o conselho, é realizada devido aos 78 anos de independência do domínio colonial britânico.

Centenas de pessoas aguardavam a libertação de seus familiares em frente à prisçao de Insein, em Yangon, levantando papéis com os nomes dos prisioneiros, indicou um jornalista da AFP.