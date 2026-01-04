Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

J.D. Vance cita expropriação de ativos de petroleiras dos EUA ao justificar ação na Venezuela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, citou a expropriação de ativos de petrolíferas dos EUA nas últimas décadas pelo governo venezuelano entre as justificativas para o ataque promovido pelo governo norte-americano à Venezuela no sábado, 3, que resultou na prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, e seu envio para Nova York.

"Há cerca de 20 anos, a Venezuela expropriou propriedades petrolíferas americanas e, até recentemente, usou essa propriedade roubada para enriquecer e financiar suas atividades narcoterroristas", afirmou em publicação na rede social X neste domingo, 4. "Entendo a ansiedade sobre o uso de força militar, mas devemos simplesmente permitir que um comunista roube nossas coisas em nosso hemisfério e não fazer nada? Grandes potências não agem assim", completou.

Ele citou ainda fatores como a produção de fentanil e de cocaína em território venezuelano, embora admita que ela ocorra em outros países como o México. "Isso continua sendo um foco da nossa política no México e é uma razão pela qual o Presidente Trump fechou a fronteira no primeiro dia", reforçou.

Ainda sobre as ações dos EUA, disse que tornam o país uma "grande potência novamente" e que "todos devem tomar nota".

Também neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou um posicionamento conjunto com México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha sobre a situação da Venezuela. O comunicado cita preocupação com "apropriação externa" de recursos naturais da Venezuela e pede que a Organização das Nações Unidas (ONU) atue para a desescalada de tensões.

