J.D. Vance cita expropriação de ativos de petroleiras dos EUA ao justificar ação na Venezuela

"Há cerca de 20 anos, a Venezuela expropriou propriedades petrolíferas americanas e, até recentemente, usou essa propriedade roubada para enriquecer e financiar suas atividades narcoterroristas", afirmou em publicação na rede social X neste domingo, 4. "Entendo a ansiedade sobre o uso de força militar, mas devemos simplesmente permitir que um comunista roube nossas coisas em nosso hemisfério e não fazer nada? Grandes potências não agem assim", completou.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, citou a expropriação de ativos de petrolíferas dos EUA nas últimas décadas pelo governo venezuelano entre as justificativas para o ataque promovido pelo governo norte-americano à Venezuela no sábado, 3, que resultou na prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, e seu envio para Nova York.

Ele citou ainda fatores como a produção de fentanil e de cocaína em território venezuelano, embora admita que ela ocorra em outros países como o México. "Isso continua sendo um foco da nossa política no México e é uma razão pela qual o Presidente Trump fechou a fronteira no primeiro dia", reforçou.

Ainda sobre as ações dos EUA, disse que tornam o país uma "grande potência novamente" e que "todos devem tomar nota".

Também neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou um posicionamento conjunto com México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha sobre a situação da Venezuela. O comunicado cita preocupação com "apropriação externa" de recursos naturais da Venezuela e pede que a Organização das Nações Unidas (ONU) atue para a desescalada de tensões.