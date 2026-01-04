Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itamaraty confirma reunião de ministros no âmbito da CELAC sobre situação de Venezuela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Itamaraty confirmou nesta manhã que está programada para às 14h deste domingo uma reunião de ministros das Relações Exteriores no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O encontro extraordinário sobre a situação da Venezuela será por videoconferência. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, já está em Brasília.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada do último sábado. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem acusando Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas. Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações. Ontem, em uma coletiva de imprensa na Flórida, Trump chegou a afirmar que o seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.

A CELAC discutirá a situação após manifestações públicas de parte dos líderes da região condenarem o ataque dos EUA. Sem citar os nomes de Nicolás Maduro e Donald Trump, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha "inaceitável". O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também condenou a ofensiva. Por outro lado, o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou no X (Twitter) uma notícia sobre o ataque norte-americano e celebrou o feito.

A CELAC é um mecanismo intergovernamental de diálogo e acordo político, composto permanentemente por 33 países da América Latina e do Caribe. Como fórum regional, o grupo busca atuar como porta-voz da comunidade de países junto a outros países e blocos regionais. A CELAC toma decisões por consenso.

