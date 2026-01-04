Itamaraty: Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha têm posição sobre Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores divulgou neste domingo, 4, um posicionamento conjunto dos governos do Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha sobre a situação da Venezuela. O comunicado cita preocupação com "apropriação externa" de recursos naturais da Venezuela e pede que a ONU atue para a desescalada de tensões, após o ataque dos Estados Unidos. "Manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos, o que se mostra incompatível com o direito internacional e ameaça a estabilidade política, econômica e social da região", diz um dos trechos do comunicado divulgado.

O agrupamento de países é informal e ad hoc (apenas sobre a situação específica da Venezuela). Em outra frente, é esperada para hoje uma reunião de ministros das Relações Exteriores no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Esse mecanismo intergovernamental é composto permanentemente por 33 países da América Latina e do Caribe. Ofensiva dos EUA O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada do último sábado. Ele foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações. Ontem, em uma coletiva de imprensa na Flórida, Trump chegou a afirmar que o seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.

No comunicado divulgado hoje, os seis países, incluindo o Brasil, ressaltam o caráter da América Latina e do Caribe como zona de paz. Eles também fazem um apelo à unidade regional, independente de diferenças políticas. Neste sábado, 3, o presidente Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha "inaceitável". Por outro lado, o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou no X (Twitter) uma notícia sobre o ataque norte-americano e celebrou o feito. O grupo de seis países, na declaração de hoje, reiteram que a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos, com respeito à vontade do povo venezuelano e sem ingerências externas. "Reafirmamos que apenas um processo político inclusivo, liderado pelas venezuelanas e pelos venezuelanos, pode conduzir a uma solução democrática, sustentável e respeitosa da dignidade humana", afirmam.