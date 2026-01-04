Irã anuncia subsídio mensal para seus cidadãos, após uma semana de protestos

As autoridades iranianas anunciaram, neste domingo (4), que concederão um subsídio mensal a todos os cidadãos do país para aliviar a pressão econômica, após uma semana de protestos. "As pessoas poderão receber uma quantidade equivalente a um milhão de tomans [cerca de 38 reais] por pessoa por mês, que será creditado em suas contas durante quatro meses", declarou a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, à televisão estatal.

Segundo indicou, o montante será concedido em forma de crédito que poderá ser utilizado para comprar determinados produtos para "reduzir a pressão econômica sobre a população". No Irã, com mais de 85 milhões de habitantes, o salário mínimo é de cerca de 100 dólares (cerca de 544 reais) e os salários mensais médios giram em torno de 200 dólares (1.087,32 reais). Os iranianos utilizam principalmente celulares e cartões de débito para pagar suas compras do dia a dia, em vez de dinheiro em espécie. A economia do Irã tem enfrentado, há anos, duras sanções americanas e internacionais devido ao programa nuclear de Teerã e, em dezembro, a inflação anual atingiu 52%.

A moeda nacional perdeu mais de um terço de seu valor referente ao dólar americano, neste último ano, provocando uma forte queda do poder de aquisição da população e um amplo descontentamento no país. Este domingo se tornou o oitavo dia de protestos na República Islâmica devido à incerteza econômica após a desvalorização da moeda. Foram organizadas manifestações, em maior ou menor grau, em ao menos 40 cidades, em sua maioria de tamanho médio e situadas no oeste do país, segundo um levantamento da AFP com base em anúncios oficiais e informações da mídia.