Governo do UK evita avaliar se EUA violaram a lei internacional com a captura de Maduro

O secretário-chefe do primeiro-ministro do Reino Unido, Darren Jones, disse no programa Sunday Morning with Trevor Phillips que "cabe aos americanos apresentar a base legal para sua operação". Ele referia-se ao ataque dos EUA à Venezuela, que resultou na captura do presidente Venezuela Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. "Somos defensores da lei internacional e da ordem baseada em regras. Mas não posso dar uma opinião agora sobre a base legal do presidente Trump para sua operação, porque isso cabe aos americanos explicar", reforçou. A legalidade da operação foi alvo de questionamento de autoridades de França, Espanha, Canadá, Alemanha, e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. "Cabe aos tribunais internacionais fazer julgamentos sobre a lei internacional", completou.

Ele também confirmou que o Reino Unido não estava envolvido no ataque e não foi informado com antecedência. A ex-secretária de Relações Exteriores conservadora Priti Patel, no entanto, disse que o Reino Unido deveria "absolutamente" ter antecipado o que iria acontecer, pois "estava bastante claro que essa era a direção do movimento". Em relação à declaração do presidente norte-americano Donald Trump de que iriam dirigir a Venezuela até uma transição adequada, Jones afirmou que "não estava totalmente claro" o que o republicano quis dizer com as declarações. Acrescentou, no entanto, que não é "a favor do colonialismo". Ex-membro do serviço secreto comenta O chefe do MI6 - serviço de inteligência estrangeira do Reino Unido - de 2009 a 2014, John Sawers, disse no mesmo programa que a operação dos EUA "não teria sido aprovada" no Reino Unido ou na Europa.