França suspenderá importações sul-americanas com substâncias proibidas na Europa

A França anunciou, neste domingo (4), que suspenderá a importação de produtos alimentícios procedentes da América do Sul que contenham resíduos de substâncias proibidas na Europa. O governo do presidente Emmanuel Macron está sob pressão para impedir a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

A assinatura do tratado está previsto para 12 de janeiro e os agricultores franceses temem o impacto de uma chegada em massa de carne, arroz, mel ou soja sul-americanos à Europa, vistos como mais competitivos por suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul. "Nos próximos dias será assinado um decreto, a iniciativa da ministra da Agricultura, Annie Genevard, para suspender a importação de produtos que contenham resíduos de substâncias proibidas na Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metilo e carbendazim", produtos fungicidas ou herbicidas, anunciou o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no X. Contatado pela AFP, o Ministério da Agricultura indicou que o decreto será publicado na terça-feira (6). No entanto, a França deverá obter o aval da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, em um prazo de 10 dias, algo que a ministra espera conseguir na quarta-feira (7) durante sua visita a Bruxelas, segundo a mesma fonte.