Forças Armadas pedem que Venezuela 'retome suas atividades', após queda de Maduro

Autor AFP
As Forças Armadas da Venezuela chamaram, neste domingo (4), a população venezuelana a "retomar suas atividades" com normalidade, após os Estados Unidos capturarem Nicolás Maduro em um ataque que atingiu Caracas e cidades vizinhas com bombardeios.

"Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, em um pronunciamento televisivo.

Também instou os cidadãos "à paz, à ordem, a não cair nas tentações da guerra psicológica da ameaça do medo que querem nos impor".

