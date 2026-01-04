EUA disposto a trabalhar com atual governo venezuelano, apoiado por militares

Os Estados Unidos trabalharão com a atual cúpula venezuelana se ela tomar as "decisões adequadas", declarou neste domingo (4) o secretário de Estado, enquanto, em Caracas, os militares respaldaram a presidente encarregada após a derrubada do mandatário Nicolás Maduro. O presidente venezuelano amanheceu neste domingo em uma prisão de Nova York depois de ter sido capturado na madrugada de sábado, em Caracas, por forças especiais americanas e retirado do país em meio a intensos bombardeios.

Falar de eleições na Venezuela "é prematuro neste momento", declarou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, que concedeu uma série de entrevistas televisivas neste domingo para justificar a dramática captura de Maduro e tentar explicar o futuro incerto da Venezuela. O presidente Donald Trump assegurou que seu governo governará à distância a Venezuela até alcançar uma transição "segura e criteriosa", embora também tenha reivindicado que um dos objetivos essenciais é manter o controle sobre o petróleo do país, que possui as maiores reservas do mundo. "Vamos julgar tudo pelo que eles fizerem, e vamos ver o que fazem", advertiu Rubio em entrevista à CBS News, em referência ao atual governo. Delcy Rodríguez, que era vice-presidente, passou na noite de sábado a ser presidente interina por decisão da Suprema Corte venezuelana.

"Se não tomarem as decisões adequadas, os Estados Unidos manterão múltiplas alavancas de pressão para garantir a proteção de nossos interesses", alertou Rubio. Os Estados Unidos mantêm no Caribe uma poderosa força naval que liderou a incursão e que também está encarregada de impedir que navios petroleiros sob sanções consigam retirar o petróleo do país. Falar de eleições é "prematuro" porque "há muito trabalho pela frente", disse Rubio em outra entrevista, à NBC.

A legalidade da incursão é intensamente debatida nos Estados Unidos, onde o Congresso tem, em princípio, a prerrogativa de declarar guerra. Rubio invocou os poderes especiais de Trump para ordenar o cumprimento de uma decisão judicial, já que Maduro havia sido formalmente acusado de narcotráfico por um tribunal de Nova York. Na avaliação dos Estados Unidos, Maduro não era o presidente legítimo da Venezuela após as polêmicas eleições de 2024, nas quais foi acusado de cometer fraude.

Trata-se de "alguém que nunca respeitou nenhum dos acordos que firmou" e a quem "oferecemos, em múltiplas ocasiões, a possibilidade de abandonar o poder", justificou Rubio. "Maduro é uma pessoa horrível, mas você não responde a uma ilegalidade com outra ilegalidade", criticou o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, em entrevista à ABC. - "A sangue frio" -