Djokovic deixa sindicato de tenistas que cofundou

A PTPA, fundada pelo atual número 4 do mundo e pelo canadense Vasek Pospisil, entrou com ações judiciais contra os órgãos reguladores do tênis, denunciando um "sistema corrupto, ilegal e abusivo" e apontando especificamente para "um calendário insustentável", com torneios programados em onze dos doze meses do ano.

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou neste domingo (4) que está deixando a Associação de Tenistas Profissionais (PTPA), da qual foi cofundador em 2020, citando "preocupações com a transparência e a governança" da organização.

"Após muita reflexão, decidi me afastar completamente da PTPA. Essa decisão decorre de preocupações contínuas com a transparência, a governança e a forma como minha voz e minha imagem têm sido representadas", explicou o sérvio em sua conta no X.

"Tenho orgulho da visão que eu e Vasek compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente, mas ficou claro que meus valores e minha perspectiva não estão mais alinhados com a atual diretoria da organização", acrescentou o tenista de 38 anos.

"Continuarei focado no meu tênis, na minha família e em contribuir para o esporte de maneiras que reflitam meus princípios e minha integridade. Desejo aos jogadores e a todos os envolvidos o melhor em seus futuros empreendimentos, mas para mim, esse capítulo está encerrado", concluiu o sérvio.

Djokovic deverá participar do torneio ATP 250 em Adelaide (12 a 17 de janeiro) como preparação para o Aberto da Austrália (18 de janeiro a 1º de fevereiro).