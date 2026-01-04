Democratas citam ação ilegal no ataque à Venezuela; republicanos elogiam operação

Parlamentares democratas e republicanos discordaram nesta sábado, 3, sobre a legalidade da ação promovida pelo governo americano na Venezuela. Para a oposição, a operação foi ilegal, pois não tinha o aval do Congresso. A deputada democrata pelo Novo México Melanie Stansbury afirmou que o presidente americano não pode realizar ataques militares sem o aval do Congresso e conclamou seus pares a impedir a continuidade das ações do governo americano na Venezuela.

"Sejamos claros: esses ataques são ilegais. O presidente não tem autoridade para declarar guerra nem para realizar operações militares em grande escala sem o Congresso. O Congresso precisa agir para contê-lo. Imediatamente", disse ela, em sua conta na rede social X (ex-Twitter). O deputado democrata Jim McGovern, de Massachusetts, também questionou a legalidade do ataque e criticou o uso de recursos públicos em mais uma ação militar, enquanto americanos sofrem com cortes em programas sociais. "Sem autorização do Congresso - e com a grande maioria dos americanos contrária a uma ação militar -, Trump acabou de lançar um ataque injustificado e ilegal contra a Venezuela. Ele diz que não há dinheiro suficiente para a saúde dos americanos - mas, de alguma forma, temos recursos ilimitados para a guerra?", escreveu. O senador democrata Andy Kim, de Nova Jersey, afirmou que os secretários Marco Rubio (Estado) e Peter Hegseth (Defesa) "mentiram descaradamente" ao Congresso ao dizer que as ações americanas na Venezuela "não eram sobre a mudança de regime".