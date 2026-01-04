Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela sob o olhar de Trump

Pessoa de confiança de Nicolás Maduro, elo com o empresariado e, agora, presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez surge como o rosto pragmático da transição no país diante de uns Estados Unidos dispostos a trabalhar com o chavismo. A primeira mulher a presidir a Venezuela assumiu o poder no sábado de forma interina por ordem do Supremo Tribunal, após a captura de Maduro por forças americanas.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 anos, tornou-se em 2018 vice-presidente e a primeira na linha de sucessão. Ela também tem o controle da economia, que administra afastada do dogma chavista de rígidos controles, e do petróleo vital em um país com as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. "Ela foi provavelmente uma das pessoas de maior confiança de Maduro ao longo desses anos", explicou à AFP o analista político e professor universitário Pedro Benítez. Com a captura de Maduro, ela enfrenta uma transição na qual Washington está disposto a trabalhar com o poder. De cabelo escuro, curto e liso, óculos grossos e um sorriso que seus detratores classificam como cínico, Rodríguez terá de calibrar, segundo especialistas, seu discurso singular e incendiário contra o "imperialismo norte-americano". - Interinato de 90 dias -

O Parlamento — presidido pelo irmão de Rodríguez, Jorge — ainda não a convocou para assumir formalmente o cargo. "Formalmente, ela teria de tomar posse", disse o cientista político Benigno Alarcón, embora a "realidade" seja que "é ela quem fica" no comando. Seu interinato tem duração de 90 dias, prorrogável por outros três meses pela Assembleia Nacional. Caso seja declarada a falta absoluta de Maduro, a lei obriga a convocação de eleições nos 30 dias seguintes.

Rodríguez foi ministra da Economia entre 2020 e 2024, período em que se aproximou dos empresários, demonizados durante anos por Maduro e por seu antecessor, Hugo Chávez. Uma feroz hiperinflação e políticas econômicas fracassadas provocaram um desarranjo financeiro desde 2016, que Caracas posteriormente atribuiu às sanções americanas do primeiro mandato de Trump, as quais apenas acentuaram a crise. Uma dolarização de fato, junto com a flexibilização dos controles, deu fôlego às relações do chavismo com o setor privado e acabou com a escassez, embora a perda do poder de compra nunca tenha cessado.

Entre os empresários, ela é considerada uma gestora inteligente em matéria econômica, aberta ao pragmatismo e até ao diálogo. Construiu pontes com a entidade patronal Fedecámaras e conseguiu reuniões com o governo que, poucos anos antes, pareciam impossíveis. O New York Times chegou a apontá-la como o rosto moderado de uma eventual transição na Venezuela, embora analistas a situem dentro do chavismo de linha dura. Ela e seu irmão Jorge são filhos de um dirigente comunista assassinado em 1976 em uma cela policial. Não é por acaso que as quatro décadas de bipartidarismo democrático na Venezuela anteriores ao chavismo geram ressentimento entre os irmãos.