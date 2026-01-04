Coreia do Norte lança mísseis em direção ao mar antes da visita de líder sul-coreano à China

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse em um comunicado que detectou vários lançamentos de mísseis balísticos da região da capital da Coreia do Norte por volta das 7h50. Os mísseis teriam voado cerca de 900 quilômetros. As autoridades sul-coreanas e norte-americanas estão analisando os detalhes da iniciativa militar.

A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos em direção às suas águas orientais neste domingo, 04, segundo países vizinhos. O lançamento se deu poucas horas antes de o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, partir para a China para conversas que devem abordar o programa nuclear do vizinho norte-coreano.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul, por sua vez, afirmou que os lançamentos violaram as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que proíbem quaisquer atividades balísticas pela Coreia do Norte. A Pasta também instou a Coreia do Norte a cessar imediatamente as ações, que considerou provocativas, e a responder ao esforço da Coreia do Sul para reiniciar as conversações e restaurar a paz na Península Coreana.

O Ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, disse que pelo menos dois lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte foram confirmados. "Eles são um problema sério, ameaçando a paz e a segurança de nossa nação, da região e do mundo", disse a repórteres.

Em relação à viagem de quatro dias à China do presidente sul-coreano, a expectativa é que ele peça à China, principal aliada e maior parceira comercial da Coreia do Norte, desempenhe "um papel construtivo" nos esforços para promover a paz na Península Coreana. A Coreia do Sul e os EUA há muito pedem à China que exerça sua influência sobre a Coreia do Norte para persuadi-la a retornar às negociações ou desistir de seu programa nuclear. Mas há dúvidas sobre o quão grande é a influência da China sobre seu vizinho.

A China, juntamente com a Rússia, também bloqueou repetidamente as tentativas dos EUA e de outros de endurecer as sanções econômicas à Coreia do Norte nos últimos anos. Mais tarde, no domingo, a Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional para discutir os lançamentos de mísseis norte-coreanos.