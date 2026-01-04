Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho da Europa questiona legalidade da intervenção dos EUA na Venezuela

Autor AFP
A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela levanta "graves questões do ponto de visto do direito internacional", declarou, neste domingo (4), o secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, alertando para o risco de aplicar um "duplo critério".

"Como organização regional multilateral dedicada à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de direito, o Conselho da Europa considera que, todo recurso à força no território de outro Estado suscita graves questões à luz do direito internacional, em particular, dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas sobre a soberania, a integridade territorial e não ingerência", escreveu Berset em um comunicado.

Após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas, Berset alertou para o risco de "agravamento da polarização na Venezuela, em toda a região e em escala mundial, entre aqueles que condenam uma grave violação do direito internacional e os que consideram justificada. Estas fraturas enfraquecem os alicerces da segurança internacional".

"Quer se trate de mudança de regime ou de influência estrangeira, com muita frequência aplica-se um duplo critério, ditado por interesses estratégicos ou afinidades ideológicas, em vez de por princípios jurídicos partilhados e coerentes", escreveu Berset.

"O direito internacional é universal ou não faz sentido. Um mundo regido por exceções, por dois pesos e duas medidas, ou por esferas de influências rivais é um mundo mais perigoso", insistiu.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, no sábado (3), que os Estados Unidos têm a intenção de "conduzir" a transição na Venezuela, enquanto o secretário-geral do Conselho da Europa apelou para uma transição "pacífica, democrática e respeitosa da vontade do povo venezuelano".

