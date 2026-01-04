Com hat-trick de Gonzalo, Real Madrid goleia Betis e se mantém no ritmo do Barça

Com um hat-trick de Gonzalo García e gols dos também revelados na base Asencio e Fran García, o Real Madrid goleou o Real Betis por 5 a 1 neste domingo (4), pela 18ª rodada da LaLiga, resultado que permite aos 'merengues' se manterem próximos ao líder Barcelona. Os gols da equipe da casa aqueceram o Santiago Bernabéu em uma tarde fria de inverno na capital espanhola, enquanto o jovem Gonzalo García, de 21 anos, ajudou a torcida a esquecer a ausência do lesionado Kylian Mbappé, que assistiu com um sorriso das tribunas à atuação do companheiro. O atual artilheiro do Campeonato Espanhol se recupera de uma entorse no joelho.

Na primeira partida do ano no Bernabéu, e antes de a equipe de Xabi Alonso viajar para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha (semifinal contra o Atlético de Madrid na quinta-feira), o Real Madrid mostrou que voltou das férias de Natal em excelente forma. Depois de o Barça abrir sete pontos de vantagem com a vitória por 2 a 0 no dérbi catalão contra o Espanyol no sábado, os merengues reduziram a diferença para quatro pontos. - Três vezes Gonzalo - Gonzalo abriu o placar com uma cabeçada na segunda trave após um passe do atacante brasileiro Rodrygo (20'). Já no segundo tempo, ele marcou um golaço em que dominou a bola com o peito e disparou de pé direito, sem deixar a bola cair, superando o goleiro do Betis, Álvaro Valles (50').

Gonzalo García fechou uma noite inesquecível ao desviar de letra para o fundo da rede após um passe do turco Arda Güler (82'). Em meio aos gols de Gonzalo, o zagueiro Asencio também marcou, de cabeça (56'), enquanto o gol da equipe alviverde foi marcado pelo colombiano Juan Camilo Hernández (66'). Fran García, que havia substituído Gonzalo nos minutos finais, ainda teve tempo de completar a goleada (90'+4), desviando de cabeça um cruzamento do uruguaio Fede Valverde. Com o festival de gols, o Real Madrid começou o ano de forma brilhante.

O Betis de Manuel Pellegrini ofereceu pouca resistência e permanece na sexta posição, o que garante uma vaga na próxima Conference League. Também neste domingo, o Sevilla, comandado pelo argentino Matías Almeyda, perdeu por 3 a 0 para o Levante. Iker Losada (45'+2), Carlos Espí (77') e Carlos Álvarez (90'+4) marcaram os gols da vitória do Levante, que provisoriamente sai da última posição, aguardando o resultado da partida entre Real Oviedo e Alavés.

A derrota, no entanto, deixa Almeyda em uma situação muito delicada, já que o Sevilla, em meio a rumores de uma possível venda do clube, está em décimo primeiro lugar com 20 pontos, embora possa terminar a rodada ainda mais abaixo na tabela. --- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira: