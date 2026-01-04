Com hat-trick de Gonzalo, Real Madrid goleia Betis e se mantém no ritmo do Barça
Com um hat-trick de Gonzalo García e gols dos também revelados na base Asencio e Fran García, o Real Madrid goleou o Real Betis por 5 a 1 neste domingo (4), pela 18ª rodada da LaLiga, resultado que permite aos 'merengues' se manterem próximos ao líder Barcelona.
Os gols da equipe da casa aqueceram o Santiago Bernabéu em uma tarde fria de inverno na capital espanhola, enquanto o jovem Gonzalo García, de 21 anos, ajudou a torcida a esquecer a ausência do lesionado Kylian Mbappé, que assistiu com um sorriso das tribunas à atuação do companheiro. O atual artilheiro do Campeonato Espanhol se recupera de uma entorse no joelho.
Na primeira partida do ano no Bernabéu, e antes de a equipe de Xabi Alonso viajar para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha (semifinal contra o Atlético de Madrid na quinta-feira), o Real Madrid mostrou que voltou das férias de Natal em excelente forma.
Depois de o Barça abrir sete pontos de vantagem com a vitória por 2 a 0 no dérbi catalão contra o Espanyol no sábado, os merengues reduziram a diferença para quatro pontos.
- Três vezes Gonzalo -
Gonzalo abriu o placar com uma cabeçada na segunda trave após um passe do atacante brasileiro Rodrygo (20'). Já no segundo tempo, ele marcou um golaço em que dominou a bola com o peito e disparou de pé direito, sem deixar a bola cair, superando o goleiro do Betis, Álvaro Valles (50').
Gonzalo García fechou uma noite inesquecível ao desviar de letra para o fundo da rede após um passe do turco Arda Güler (82').
Em meio aos gols de Gonzalo, o zagueiro Asencio também marcou, de cabeça (56'), enquanto o gol da equipe alviverde foi marcado pelo colombiano Juan Camilo Hernández (66').
Fran García, que havia substituído Gonzalo nos minutos finais, ainda teve tempo de completar a goleada (90'+4), desviando de cabeça um cruzamento do uruguaio Fede Valverde. Com o festival de gols, o Real Madrid começou o ano de forma brilhante.
O Betis de Manuel Pellegrini ofereceu pouca resistência e permanece na sexta posição, o que garante uma vaga na próxima Conference League.
Também neste domingo, o Sevilla, comandado pelo argentino Matías Almeyda, perdeu por 3 a 0 para o Levante.
Iker Losada (45'+2), Carlos Espí (77') e Carlos Álvarez (90'+4) marcaram os gols da vitória do Levante, que provisoriamente sai da última posição, aguardando o resultado da partida entre Real Oviedo e Alavés.
A derrota, no entanto, deixa Almeyda em uma situação muito delicada, já que o Sevilla, em meio a rumores de uma possível venda do clube, está em décimo primeiro lugar com 20 pontos, embora possa terminar a rodada ainda mais abaixo na tabela.
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Rayo Vallecano - Getafe 1 - 1
- Sábado:
Celta Vigo - Valencia 4 - 1
Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 1
Elche - Villarreal 1 - 3
Espanyol - Barcelona 0 - 2
- Domingo:
Sevilla - Levante 0 - 3
Real Madrid - Betis 5 - 1
Mallorca - Girona
Alavés - Real Oviedo
(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18
4. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17
5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3
6. Betis 28 18 7 7 4 30 24 6
7. Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1
10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9
11. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5
12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
13. Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7
14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9
20. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
./bds/iga/dam/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente