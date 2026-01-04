Com gol de Matheus Cunha, Manchester United empata na visita ao Leeds (1-1)

Apesar do ponto conquistado, o United vê a distância em relação ao líder Arsenal aumentar ainda mais, chegando a 17 pontos, após a vitória dos 'Gunners' no sábado contra o Bournemouth (3 a 2).

Com um gol no segundo tempo, o atacante brasileiro Matheus Cunha impediu que o Manchester United sofresse uma derrota na visita ao Leeds (1 a 1) neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League.

Com um time desfalcado devido a inúmeras lesões e à ausência de vários jogadores africanos que estão participando da Copa Africana de Nações no Marrocos, Cunha se mostrou o atacante mais incisivo dos 'Red Devils' e seu esforço foi recompensado quando finalizou um passe de Joshua Zirkzee.

Esse gol de empate saiu aos 65 minutos, apenas três minutos depois de Brenden Aaronson ter aberto o placar para o time da casa.

Este é o quarto empate do United nas últimas sete rodadas disputadas (além de uma derrota e duas vitórias), o que deixa a equipe de Rubem Amorim cada vez mais distante dos quatro primeiros colocados.

O Aston Villa está provisoriamente em segundo lugar na tabela, a 6 pontos do Arsenal, aguardando o resultado do jogo deste domingo do Manchester City (3º com 41 pontos), que recebe o Chelsea (6º com 30 pontos).