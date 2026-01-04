Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol de Matheus Cunha, Manchester United empata na visita ao Leeds (1-1)

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Com um gol no segundo tempo, o atacante brasileiro Matheus Cunha impediu que o Manchester United sofresse uma derrota na visita ao Leeds (1 a 1) neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. 

Apesar do ponto conquistado, o United vê a distância em relação ao líder Arsenal aumentar ainda mais, chegando a 17 pontos, após a vitória dos 'Gunners' no sábado contra o Bournemouth (3 a 2). 

Com um time desfalcado devido a inúmeras lesões e à ausência de vários jogadores africanos que estão participando da Copa Africana de Nações no Marrocos, Cunha se mostrou o atacante mais incisivo dos 'Red Devils' e seu esforço foi recompensado quando finalizou um passe de Joshua Zirkzee. 

Esse gol de empate saiu aos 65 minutos, apenas três minutos depois de Brenden Aaronson ter aberto o placar para o time da casa.

Este é o quarto empate do United nas últimas sete rodadas disputadas (além de uma derrota e duas vitórias), o que deixa a equipe de Rubem Amorim cada vez mais distante dos quatro primeiros colocados. 

O Aston Villa está provisoriamente em segundo lugar na tabela, a 6 pontos do Arsenal, aguardando o resultado do jogo deste domingo do Manchester City (3º com 41 pontos), que recebe o Chelsea (6º com 30 pontos). 

Também neste domingo, o Liverpool (4º com 33 pontos) visita o Fulham e pode aumentar a sua vantagem sobre o United caso conquiste uma vitória em Craven Cottage.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Nottingham 3 - 1

Brighton - Burnley 2 - 0

Wolverhampton - West Ham 3 - 0

AFC Bournemouth - Arsenal 2 - 3

- Domingo:

Leeds - Manchester United 1 - 1

Everton - Brentford

Newcastle - Crystal Palace

Tottenham - Sunderland

Fulham - Liverpool

(14h30) Manchester City - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

3. Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26

4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4

5. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

6. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11

7. Sunderland 29 19 7 8 4 20 18 2

8. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3

9. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0

10. Brentford 27 19 8 3 8 28 26 2

11. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1

12. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1

13. Tottenham 26 19 7 5 7 27 23 4

14. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2

15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14

18. West Ham 14 20 3 5 12 21 41 -20

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19

20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26

