Ataque à Venezuela eleva risco geopolítico nos EUA, na Colômbia, no Peru e no Brasil, diz BBVA

O banco espanhol BBVA vê aumento do risco geopolítico nos Estados Unidos, Colômbia, Peru e Brasil por conta do ataque e captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em operação militar americana neste fim de semana. As reações globais foram "intensas e divididas" globalmente e na América Latina, avalia.

O risco geopolítico aumentou "significativamente" na Venezuela, EUA e Irã, alerta o banco, com base em seu indicador global de protestos e conflitos. "A resposta regional ao conflito na Venezuela foi imediata, com aumento do risco geopolítico nos EUA, Colômbia, Peru e Brasil. O México aumentou, mas permanece neutro", avalia o banco, em relatório a clientes.