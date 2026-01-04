Ação de Trump na Venezuela e expectativas no setor de chips devem guiar negociações na 2ª feira

A reação dos mercados às ações do presidente dos EUA, Donald Trump, na Venezuela, especialmente os preços do petróleo bruto, será observada de perto, na avaliação de analistas do IBD. Segundo eles, os índices futuros das bolsas de Nova York, que abrem na noite de hoje, devem reagir às mudanças geopolíticas, mas ressaltam que não necessariamente irão refletir-se nos níveis de abertura oficial das negociações em Wall Street na segunda-feira.

Além da medida de política externa do republicano, estão no radar dos investidores os discursos dos CEOs da Nvidia, Jensen Huang, e da AMD, Lisa Su, na CES 2026 em Las Vegas na segunda-feira.