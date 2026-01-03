Will Smith é processado por assédio sexual, demissão injusta e retaliação nos EUA

Will Smith é processado por assédio sexual, demissão injusta e retaliação nos EUAViolinista que integrou turnê do ator afirma ter sofrido assédio e retaliação após denunciar episódios ocorridos em 2025
O ator Will Smith, de 57 anos, passou a ser alvo de uma ação judicial por assédio sexual, demissão injusta e retaliação. O processo foi movido pelo violinista Brian King Joseph, em 30 de dezembro de 2025, no Tribunal Superior da Califórnia, em Los Angeles, e além do artista cita também sua empresa Treyball Studios Management.
Na denúncia, à qual revista Variety teve acesso, Joseph teria sido convidado em novembro de 2024 para participar inicialmente de uma apresentação em San Diego e, em seguida, para integrar a turnê mundial com Smith.
À medida que a relação profissional se estreitava, ele afirma que o artista teria feito declarações que implicavam uma “conexão especial” entre os dois — algo que teria sido interpretado pelo violinista como um preparo para uma suposta exploração sexual.
Incidente em Las Vegas e relatos na Justiça
O processo descreve uma série de acontecimentos ocorridos em março de 2025, durante uma parada da turnê em Las Vegas.
Joseph relata que, ao retornar ao quarto de hotel reservado para a equipe, encontrou indícios de que alguém havia entrado no local sem sinais de arrombamento, deixando objetos suspeitos, como lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete com a mensagem: “Brian, volto no máximo às 17h30, só nós dois”, acompanhado de um coração e a assinatura “Stone F”.
O violinista diz ter interpretado o recado como um aviso de que um desconhecido retornaria para uma situação de teor sexual. Ele afirma ainda que comunicou o caso à segurança do hotel, aos representantes de Smith e chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas a equipe do artista o teria “envergonhado” pelo ocorrido. Poucos dias depois, ele foi informado de que seria desligado da turnê, sob a alegação de que teria inventado a história.
Alegações de danos e consequências
Em sua petição, Brian King Joseph afirma ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e enfrentado prejuízos financeiros em decorrência da demissão. Ele busca reparação por danos emocionais e econômicos decorrentes do suposto assédio, da retaliação e da dispensa considerada injusta.
Até a publicação dessa matéria, Will Smith ou seus representantes se manifestaram sobre as acusações. A Treyball Studios Management também ainda não se manifestou oficialmente a respeito do processo.