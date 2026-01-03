Will Smith é processado por assédio sexual, demissão injusta e retaliação nos EUA

O ator Will Smith , de 57 anos, passou a ser alvo de uma ação judicial por assédio sexual, demissão injusta e retaliação . O processo foi movido pelo violinista Brian King Joseph, em 30 de dezembro de 2025, no Tribunal Superior da Califórnia, em Los Angeles, e além do artista cita também sua empresa Treyball Studios Management.

Na denúncia, à qual revista Variety teve acesso, Joseph teria sido convidado em novembro de 2024 para participar inicialmente de uma apresentação em San Diego e, em seguida, para integrar a turnê mundial com Smith.

À medida que a relação profissional se estreitava, ele afirma que o artista teria feito declarações que implicavam uma “conexão especial” entre os dois — algo que teria sido interpretado pelo violinista como um preparo para uma suposta exploração sexual.

Incidente em Las Vegas e relatos na Justiça

O processo descreve uma série de acontecimentos ocorridos em março de 2025, durante uma parada da turnê em Las Vegas.

Joseph relata que, ao retornar ao quarto de hotel reservado para a equipe, encontrou indícios de que alguém havia entrado no local sem sinais de arrombamento, deixando objetos suspeitos, como lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete com a mensagem: “Brian, volto no máximo às 17h30, só nós dois”, acompanhado de um coração e a assinatura “Stone F”.