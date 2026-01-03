Vice-presidente da Venezuela exige liberação imediata de Nicolás Maduro

No comunicado, ela afirma que já havia advertido que uma agressão com falsos pretextos estava em curso. Para ela, o ataque à Venezuela teve como objetivo "trocar o poder na Venezuela e também capturar os nossos recursos energéticos e recursos minerais e naturais", disse.

Em pronunciamento à imprensa neste sábado, 3, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu a imediata libertação do presidente Nicolás Maduro, preso durante invasão dos Estados Unidos. Ela afirma que convocou o Conselho de Defesa da Nação, do qual participam os poderes públicos da Venezuela.

Ela também disse que "só existe um presidente da Venezuela, Nicolás Maduro". Rodríguez pediu "calma e unidade para reorganizar e defender a Venezuela". Afirmou, ainda, que "o povo venezuelano, que é sábio, que é paciente, que tem paciência estratégica, encontrará o caminho para a defesa da paz, para a defesa da tranquilidade, para a defesa da pátria".

Também neste sábado, Donald Trump disse em entrevista coletiva que o secretário de Estado, Marco Rubio, "acabou de conversar com ela (a vice-presidente da Venezuela), e ela está essencialmente disposta a fazer o que consideramos necessário para tornar a Venezuela grande novamente".

Segundo o Trump, ela teria dito "faremos o que for preciso". Ainda de acordo com o presidente americano, Rodrígues "foi bastante gentil, mas na verdade não tem escolha".