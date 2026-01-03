Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE recomenda às companhias aéreas que evitem espaço aéreo da Venezuela

Autor AFP
Tipo Notícia

A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) recomendou, neste sábado (3), às companhias aéreas que evitem sobrevoar a Venezuela, após os bombardeios americanos, ao estimar que a possível ativação dos sistemas de defesa aérea gera "um alto risco para os voos civis".

"Tendo em conta os ataques americanos e o nível globalmente elevado de tensões, é provável que a Venezuela mantenha níveis reforçados de alerta para suas forças aéreas e suas unidades de defesa antiaérea (...), especialmente diante da possibilidade de novas ações militares pontuais. Consequentemente, o risco de erro de cálculo e/ou de identificação equivocada é avaliado como alto", assinalou a agência.

A recomendação estará em vigor até 9 de janeiro.

Por sua vez, o regulador americano de aviação (FAA) "proibiu", neste sábado, as companhias aéreas registradas nos Estados Unidos de operarem em todo o espaço aéreo do Caribe, "devido aos riscos para a segurança (...) vinculados à atividade militar em curso".

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste sábado que as forças americanas haviam capturado o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no âmbito de um "ataque em grande escala" contra o país sul-americano.

abb/meb/jvb/rm/am

Tags

eua

